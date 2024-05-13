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極美品❗アンパスィ クールネックアンパンジーセーター/ニット レディース M★8
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-
￥6435税込
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商品の詳細
#ゴルフ・スポーツ_ろんぐ古着
■商品説明・状態■
andperse
\u0026perse
アンパスィ
クールネック
ニットセーター
レディース
2022年秋冬モデル
ポリエステル100%なので軽量でありながら優れた耐久性を発揮します。
ふんわりした糸使いでデッドエアをため込むことで保温性も確保します。
ゴーグルをかけた冬バージョンのアンパンジーが目立ちます(^o^)
これからの秋冬ラウンドにアウターとして、インナーとして大活躍です＼(^o^)／
★★★
使用感のほとんどない極美品クラスの商品だと思います(^o^)
（ただしあくまでも素人見立て、usedですのでその点はご理解の上、ご検討ください。）
■商品スペック■
表記サイズ M
平置きサイズ
身幅44.5着丈57.5肩幅38袖丈60
レディース
シーズン 秋冬
カラーパープル 紫
ストレッチ性あり
素材 ポリエステル100%
#ゴルフウェア_ろんぐ古着
■その他扱いブランド（一部抜粋）に、パーリーゲイツ、マスターバニーエディション、ニューバランス、テーラーメイド、プーマ、ジャックバニー、フィラゴルフ、アディダスゴルフ、キャロウェイ、ルコック、ナイキ、アンダーアーマー、adidas、PGなどもございます。
商品管理番号 1369
種類...セーター
カラー...パープル
サイズ...M
丈...長袖
■商品説明・状態■
andperse
\u0026perse
アンパスィ
クールネック
ニットセーター
レディース
2022年秋冬モデル
ポリエステル100%なので軽量でありながら優れた耐久性を発揮します。
ふんわりした糸使いでデッドエアをため込むことで保温性も確保します。
ゴーグルをかけた冬バージョンのアンパンジーが目立ちます(^o^)
これからの秋冬ラウンドにアウターとして、インナーとして大活躍です＼(^o^)／
★★★
使用感のほとんどない極美品クラスの商品だと思います(^o^)
（ただしあくまでも素人見立て、usedですのでその点はご理解の上、ご検討ください。）
■商品スペック■
表記サイズ M
平置きサイズ
身幅44.5着丈57.5肩幅38袖丈60
レディース
シーズン 秋冬
カラーパープル 紫
ストレッチ性あり
素材 ポリエステル100%
#ゴルフウェア_ろんぐ古着
■その他扱いブランド（一部抜粋）に、パーリーゲイツ、マスターバニーエディション、ニューバランス、テーラーメイド、プーマ、ジャックバニー、フィラゴルフ、アディダスゴルフ、キャロウェイ、ルコック、ナイキ、アンダーアーマー、adidas、PGなどもございます。
商品管理番号 1369
種類...セーター
カラー...パープル
サイズ...M
丈...長袖
商品の説明
極美品❗アンパスィ クールネックアンパンジーセーター/ニット ...
極美品❗アンパスィ クールネックアンパンジーセーター/ニット レディース L | フリマアプリ ラクマ
極美品❗アンパスィ クールネックアンパンジーセーター/ニット ...
極美品❗アンパスィ クールネックアンパンジーセーター/ニット レディース L
極美品❗アンパスィ クールネックアンパンジーセーター/ニット レディース L
アンパスィ and per se レディース ロゴワッペン アンパンジー 長袖 ...
極美品❗アンパスィ クールネックアンパンジーセーター/ニット レディース L
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アンパスィ and per se レディース ロゴワッペン アンパンジー 長袖 ...
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ヨドバシ.com - アンパスィ and per se AFF2303C110 [クルーネック ...
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