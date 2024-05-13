ランバンスポール　トップス　38

商品の詳細

ランバンスポール



サイズ 38



colorオフホワイト



2022年春夏、ランバンスポール直営店で購入しました。

ブラウスのような、とっても可愛いウェアです♪

裾はシースルーになっていて、クシュっとすることも出来ます。

お袖はゴム仕様になっていて、

可愛いです。

首元はファスナーを全部締めても、途中まで開けて着ても素敵です。





平置き実寸(cm)

肩幅34

身幅45.5

袖丈20

着丈59