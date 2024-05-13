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ランバンスポール トップス 38
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商品の詳細
ランバンスポール
サイズ 38
colorオフホワイト
2022年春夏、ランバンスポール直営店で購入しました。
ブラウスのような、とっても可愛いウェアです♪
裾はシースルーになっていて、クシュっとすることも出来ます。
お袖はゴム仕様になっていて、
可愛いです。
首元はファスナーを全部締めても、途中まで開けて着ても素敵です。
平置き実寸(cm)
肩幅34
身幅45.5
袖丈20
着丈59
サイズ 38
colorオフホワイト
2022年春夏、ランバンスポール直営店で購入しました。
ブラウスのような、とっても可愛いウェアです♪
裾はシースルーになっていて、クシュっとすることも出来ます。
お袖はゴム仕様になっていて、
可愛いです。
首元はファスナーを全部締めても、途中まで開けて着ても素敵です。
平置き実寸(cm)
肩幅34
身幅45.5
袖丈20
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商品の説明
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