★美品★2022年モデル トミーゴルフ　レディース　モックネック　サイズ　L

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トミーヒルフィガーゴルフ

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2925税込

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商品の詳細

2022年モデル

色　ホワイト

サイズ　L

身丈64.0/肩巾48.0/身幅51.0/ウエスト49.5/
裾巾49.0/袖丈16.5

去年のモデルになります！ポロシャツ以上、スウェット未満の適度な肉感のポンチ素材を使用。さらっとドライタッチ、1枚でも、重ね着でも可能なゆったりとしたサイズ感です。

商品の説明

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