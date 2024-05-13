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★美品★2022年モデル トミーゴルフ レディース モックネック サイズ L
- 販売価格 ：
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￥2925税込
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商品の詳細
2022年モデル
色 ホワイト
サイズ L
身丈64.0/肩巾48.0/身幅51.0/ウエスト49.5/
裾巾49.0/袖丈16.5
去年のモデルになります！ポロシャツ以上、スウェット未満の適度な肉感のポンチ素材を使用。さらっとドライタッチ、1枚でも、重ね着でも可能なゆったりとしたサイズ感です。
色 ホワイト
サイズ L
身丈64.0/肩巾48.0/身幅51.0/ウエスト49.5/
裾巾49.0/袖丈16.5
去年のモデルになります！ポロシャツ以上、スウェット未満の適度な肉感のポンチ素材を使用。さらっとドライタッチ、1枚でも、重ね着でも可能なゆったりとしたサイズ感です。
商品の説明
★美品★2022年モデル トミーゴルフ レディース モックネック サイズ L
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