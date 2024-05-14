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デサントゴルフ　モックネック　新品未使用

デサント

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商品の詳細

カラー···ピンク
サイズ···M
モデル年式···2022年

公式サイトから購入しましたが
サイズが合わず試着のみです

保管の際か、最初からか後ろによく見ると
少し点がありました
（写真5）

とても可愛いカラーです♪

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ご購入の際には必ずプロフィールを
お読みください
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商品の説明

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