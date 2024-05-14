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デサントゴルフ モックネック 新品未使用
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￥1938税込
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商品の詳細
カラー···ピンク
サイズ···M
モデル年式···2022年
公式サイトから購入しましたが
サイズが合わず試着のみです
保管の際か、最初からか後ろによく見ると
少し点がありました
（写真5）
とても可愛いカラーです♪
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ご購入の際には必ずプロフィールを
お読みください
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#ゴルフウェア
#レディース
#パーリーゲイツ
#デサント
サイズ···M
モデル年式···2022年
公式サイトから購入しましたが
サイズが合わず試着のみです
保管の際か、最初からか後ろによく見ると
少し点がありました
（写真5）
とても可愛いカラーです♪
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ご購入の際には必ずプロフィールを
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#デサント
商品の説明
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