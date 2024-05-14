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TravisMathew（トラヴィスマシュー）　半袖モックネックシャツ
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TravisMathew（トラヴィスマシュー）　半袖モックネックシャツ

Jterse

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クチコミ評価 5.3416件）07
販売価格 ：

2340税込

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TravisMathew（トラヴィスマシュー）　半袖モックネックシャツ
TravisMathew（トラヴィスマシュー）　半袖モックネックシャツ
販売価格：￥4,950 税込
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商品の詳細

TravisMathew（トラヴィスマシュー）の
半袖モックネックシャツ2022年モデルになります

ネット購入してイメージと違ったので出品します

袋から出して一回も来てないので
未使用の状態とさせていただきます！

生地が写真の通り薄めなのでインナーを着た上にシャツを着ると、これからの秋冬ゴルフに丁度良いと思います！

とても綺麗な白地に青でTravisMathewの
刺繍が入っております

定価13,200円

種類···シャツ

カラー···ホワイト

サイズ···XL(LL)

丈···半袖

商品の説明

TravisMathew（トラヴィスマシュー）　半袖モックネックシャツ
ソリッド モックネック半袖シャツ(シャツ)

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