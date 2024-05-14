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TravisMathew（トラヴィスマシュー） 半袖モックネックシャツ
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￥2340税込
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商品の詳細
半袖モックネックシャツ2022年モデルになります
ネット購入してイメージと違ったので出品します
袋から出して一回も来てないので
未使用の状態とさせていただきます！
生地が写真の通り薄めなのでインナーを着た上にシャツを着ると、これからの秋冬ゴルフに丁度良いと思います！
とても綺麗な白地に青でTravisMathewの
刺繍が入っております
定価13,200円
種類···シャツ
カラー···ホワイト
サイズ···XL(LL)
丈···半袖
商品の説明
ソリッド モックネック半袖シャツ(シャツ)
トラヴィスマシュー（Travis Mathew）（メンズ）ゴルフウェア モックネック 半袖 メンズ MOCK NECK 2 23SS AP TM ST 7AH019 M 1WHT 23SS B
トラヴィスマシュー（Travis Mathew）（メンズ）ゴルフウェア モックネック 半袖シャツ メンズ AP TM ST 7AH019 2LKH 23SS B
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