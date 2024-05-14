TravisMathew（トラヴィスマシュー）　半袖モックネックシャツ

商品の詳細

TravisMathew（トラヴィスマシュー）の

半袖モックネックシャツ2022年モデルになります



ネット購入してイメージと違ったので出品します



袋から出して一回も来てないので

未使用の状態とさせていただきます！



生地が写真の通り薄めなのでインナーを着た上にシャツを着ると、これからの秋冬ゴルフに丁度良いと思います！



とても綺麗な白地に青でTravisMathewの

刺繍が入っております



定価13,200円



種類···シャツ



カラー···ホワイト



サイズ···XL(LL)



丈···半袖