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NEWERA GOLF ゴルフ 長袖 パフォーマンスモックネック Lサイズ

Pterse

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NEWERA GOLF ゴルフ 長袖 パフォーマンスモックネック Lサイズ
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商品の詳細

吸汗速乾性、UVカット機能を備えるNEWERAが
オリジナルで開発した機能素材COOLERA(クールエラ)を採用した、
ハイカラーネック仕様のパフォーマンスTシャツ。

フロント中央にはMLB球団ロゴを、
背面にはバッターマンロゴをレイアウト。


Lサイズ
着丈73CM
身幅54CM
肩幅48CM
袖丈64CM

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商品の説明

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