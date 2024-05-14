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NEWERA GOLF ゴルフ 長袖 パフォーマンスモックネック Lサイズ
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￥3071税込
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商品の詳細
オリジナルで開発した機能素材COOLERA(クールエラ)を採用した、
ハイカラーネック仕様のパフォーマンスTシャツ。
フロント中央にはMLB球団ロゴを、
背面にはバッターマンロゴをレイアウト。
Lサイズ
着丈73CM
身幅54CM
肩幅48CM
袖丈64CM
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商品の説明
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