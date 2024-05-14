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新品未使用タグ付 TYANDY ティアンディ チェックシャツ スノーウェア

Xterse

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新品未使用タグ付 TYANDY ティアンディ チェックシャツ スノーウェア
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商品の詳細

TYANDYティアンディBONDEDCHECKSHIRTTYJ91009Cボンデッドチェックシャツ耐水圧98kpa(10,000mm)透湿度10,000g/m2/24hrスノーボードウェアロゴ正規品

ブランド
TYANDYティアンディ

型番
TYJ91009C

サイズ
S
身長165cm前後の方

定価24200円

新品未使用
インナーとしてもとても暖かく、暑くなったら耐水圧があるのでシャツのみで使用できます。
ネットでは売り切れ商品です。

商品の説明

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