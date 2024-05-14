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新品未使用タグ付 TYANDY ティアンディ チェックシャツ スノーウェア
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商品の詳細
TYANDYティアンディBONDEDCHECKSHIRTTYJ91009Cボンデッドチェックシャツ耐水圧98kpa(10,000mm)透湿度10,000g/m2/24hrスノーボードウェアロゴ正規品
ブランド
TYANDYティアンディ
型番
TYJ91009C
サイズ
S
身長165cm前後の方
定価24200円
新品未使用
インナーとしてもとても暖かく、暑くなったら耐水圧があるのでシャツのみで使用できます。
ネットでは売り切れ商品です。
ブランド
TYANDYティアンディ
型番
TYJ91009C
サイズ
S
身長165cm前後の方
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インナーとしてもとても暖かく、暑くなったら耐水圧があるのでシャツのみで使用できます。
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商品の説明
2023年最新】ティアンディの人気アイテム - メルカリ
TYANDY スノーボードウェア チャックシャツ TYJ91009C ジャケット撥水 ...
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TYANDY-DD｜ティアンディ-ディディ - スノーボード・ウェア｜Lead ...
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