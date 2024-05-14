[シーダブリューエックス/ワコール] コンプレッションハーフタイツ

商品の詳細

ご覧いただき有難うございます。



定価:1万3,000円＋税

フォロー＆コメント戴いた方には、値下げ交渉させて戴きたいと思います。ご希望金額を気楽にコメント下さい。よろしくお願いします。⭐️即購入も大歓迎⭐️



（商品名）

[シーダブリューエックス/ワコール]コンプレッションハーフタイツジェネレーターモデル(ハーフ丈)吸汗速乾UVカット率90%以上HZO635メンズ



素材構成

100%素材構成比情報なし(ポリエステル)

取り扱い案内

手洗いのみ

クロージャータイプ

ドローコード

フィットタイプ

アスレチック

原産国

日本

この商品について



◎カラー:ブラック



◎SIZE:M

身長:165~175cm

ウエスト:76cm~84cm



説明

商品紹介

CW-X

スポーツタイツ

SupportType

GENERATORMODEL(ジェネレーターモデル)

ハーフ(5分丈)

マラソン・球技等、カラダへの負荷が強いスポーツにおすすめ。

・サポート部位:股関節、腰、おしり、ふともも

【商品特徴】

・調節可能なウエストひもつき

・コイン入れポケットつき

・ロゴ:再帰反射

【機能性】

・吸汗速乾

・UVカット率90%以上

・ストレッチ

●塩素に弱い素材のためプールでは使用できません。

商品説明

洗濯機洗い

ブランド紹介

アクティブにカラダを動かす人に、ライフスタイルの質の向上を提供する、トータルコンディショニングブランド



74-A39-0776

69-95



サイズ···M