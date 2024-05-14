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[シーダブリューエックス/ワコール] コンプレッションハーフタイツ
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￥5100税込
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商品の詳細
ご覧いただき有難うございます。
定価:1万3,000円＋税
フォロー＆コメント戴いた方には、値下げ交渉させて戴きたいと思います。ご希望金額を気楽にコメント下さい。よろしくお願いします。⭐️即購入も大歓迎⭐️
（商品名）
[シーダブリューエックス/ワコール]コンプレッションハーフタイツジェネレーターモデル(ハーフ丈)吸汗速乾UVカット率90%以上HZO635メンズ
素材構成
100%素材構成比情報なし(ポリエステル)
取り扱い案内
手洗いのみ
クロージャータイプ
ドローコード
フィットタイプ
アスレチック
原産国
日本
この商品について
◎カラー:ブラック
◎SIZE:M
身長:165~175cm
ウエスト:76cm~84cm
説明
商品紹介
CW-X
スポーツタイツ
SupportType
GENERATORMODEL(ジェネレーターモデル)
ハーフ(5分丈)
マラソン・球技等、カラダへの負荷が強いスポーツにおすすめ。
・サポート部位:股関節、腰、おしり、ふともも
【商品特徴】
・調節可能なウエストひもつき
・コイン入れポケットつき
・ロゴ:再帰反射
【機能性】
・吸汗速乾
・UVカット率90%以上
・ストレッチ
●塩素に弱い素材のためプールでは使用できません。
商品説明
洗濯機洗い
ブランド紹介
アクティブにカラダを動かす人に、ライフスタイルの質の向上を提供する、トータルコンディショニングブランド
74-A39-0776
69-95
サイズ···M
定価:1万3,000円＋税
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（商品名）
[シーダブリューエックス/ワコール]コンプレッションハーフタイツジェネレーターモデル(ハーフ丈)吸汗速乾UVカット率90%以上HZO635メンズ
素材構成
100%素材構成比情報なし(ポリエステル)
取り扱い案内
手洗いのみ
クロージャータイプ
ドローコード
フィットタイプ
アスレチック
原産国
日本
この商品について
◎カラー:ブラック
◎SIZE:M
身長:165~175cm
ウエスト:76cm~84cm
説明
商品紹介
CW-X
スポーツタイツ
SupportType
GENERATORMODEL(ジェネレーターモデル)
ハーフ(5分丈)
マラソン・球技等、カラダへの負荷が強いスポーツにおすすめ。
・サポート部位:股関節、腰、おしり、ふともも
【商品特徴】
・調節可能なウエストひもつき
・コイン入れポケットつき
・ロゴ:再帰反射
【機能性】
・吸汗速乾
・UVカット率90%以上
・ストレッチ
●塩素に弱い素材のためプールでは使用できません。
商品説明
洗濯機洗い
ブランド紹介
アクティブにカラダを動かす人に、ライフスタイルの質の向上を提供する、トータルコンディショニングブランド
74-A39-0776
69-95
サイズ···M
商品の説明
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