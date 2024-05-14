  • DESCENTE GOLF デサント 撥水フーデッド ジャージージャケット
  • DESCENTE GOLF デサント 撥水フーデッド ジャージージャケット
  • DESCENTE GOLF デサント 撥水フーデッド ジャージージャケット
  • DESCENTE GOLF デサント 撥水フーデッド ジャージージャケット
  • DESCENTE GOLF デサント 撥水フーデッド ジャージージャケット
  • DESCENTE GOLF デサント 撥水フーデッド ジャージージャケット
DESCENTE GOLF デサント 撥水フーデッド ジャージージャケット
  • 当日発送
  • 送料無料

DESCENTE GOLF デサント 撥水フーデッド ジャージージャケット

デサント

お気に入りブランド
クチコミ評価 5.8493件）07
販売価格 ：

2652税込

獲得ポイント ：
493ポイント

商品がカートに追加されました
DESCENTE GOLF デサント 撥水フーデッド ジャージージャケット
DESCENTE GOLF デサント 撥水フーデッド ジャージージャケット
販売価格：￥4,950 税込
お買い物を続けるカートへ進む

在庫あり

※ 商品のお届けについてはこちらよりご確認ください。

SHOPPING が販売、発送いたします。

当日発送可 (14:00までのご注文が対象)

  • ご注文内容・出荷状況によっては当日発送できない場合もございます。
    詳しくはこちらよりご確認ください。

利用可

  • ポストにお届け / 一点のみ購入でご利用可能です。
    ゆうパケットでのお届けの場合はサンプル・ノベルティが対象外となります。
    ゆうパケットには破損・紛失の保証はございません。
    詳しくはこちらよりご確認ください。

商品の詳細

上質マナードウールを使用した、はっ水ニットジャケット。
身頃にはっ水加工を施し、フード部に3レイヤーの超撥水ナイロン素材を使用することで、小雨にも対応可能。
ウール高混率でありながら、肌当りが殆ど無く、抜群のタッチ感を誇る。
機能性、ファッション性を兼ね備えたアイテムです。

■コンディション：新品タグ付き
希望小売価格￥20,520円

■サイズ：S　チェスト85～91㎝
〔平置き採寸〕身幅約46　着丈約60㎝

素材：本体生地１：ナイロン52%・毛48%本体生地２表側：ナイロン81%・ポリウレタン19%　裏側：ポリエステル100%（ポリウレタン樹脂加工）　フード裏地：ナイロン83%・ポリウレタン17%

■カラー：ブルー

★値引き不可★

商品の説明

楽天ランキング1位】 DESCENTE GOLF デサント 撥水フーデッド ...
楽天ランキング1位】 DESCENTE GOLF デサント 撥水フーデッド ...
フーデッド ジャージージャケット | デサントゴルフ公式サイト
フーデッド ジャージージャケット | デサントゴルフ公式サイト
フーデッド ジャージージャケット | デサントゴルフ公式サイト
フーデッド ジャージージャケット | デサントゴルフ公式サイト
フーデッド ジャージージャケット | デサントゴルフ公式サイト
フーデッド ジャージージャケット | デサントゴルフ公式サイト
DSG COLLECTION ストレッチ フルジップ キルティング中綿ジャケット ...
DSG COLLECTION ストレッチ フルジップ キルティング中綿ジャケット ...
フルジップダンボールニットフーディージャージージャケット(505460815 ...
フルジップダンボールニットフーディージャージージャケット(505460815 ...
デサント（DESCENTE）（メンズ）WINDX フーデッドパーカー DX-C0995XB ...
デサント（DESCENTE）（メンズ）WINDX フーデッドパーカー DX-C0995XB ...
デサント（DESCENTE）（メンズ）WINDX フーデッドパーカー DX-C0995XB ...
デサント（DESCENTE）（メンズ）WINDX フーデッドパーカー DX-C0995XB ...
デサントゴルフ DESCENTE GOLF ゴルフウェア メンズ アウター(ブルゾン ...
デサントゴルフ DESCENTE GOLF ゴルフウェア メンズ アウター(ブルゾン ...
デサント DESCENTE レディース 長袖ジャージジャケット HEAT NAVI ...
デサント DESCENTE レディース 長袖ジャージジャケット HEAT NAVI ...
デサント ジャケットの値段と価格推移は？｜837件の売買データから ...
デサント ジャケットの値段と価格推移は？｜837件の売買データから ...
21AW GOLF ゴルフ Green Down Project ミックスストレッチ ダウン ...
21AW GOLF ゴルフ Green Down Project ミックスストレッチ ダウン ...
アウトレット】M,Lサイズのみ DESCENTE(デサント) コズミックサーモ ...
アウトレット】M,Lサイズのみ DESCENTE(デサント) コズミックサーモ ...
大きいサイズ HEATNAVI総柄グラフィックフーデッドジャケット ...
大きいサイズ HEATNAVI総柄グラフィックフーデッドジャケット ...
世界的に有名な 【star field】デサントゴルフ メンズ 裏起毛 ブルゾン ...
世界的に有名な 【star field】デサントゴルフ メンズ 裏起毛 ブルゾン ...

スポーツ・レジャー・ゴルフ・ウエア(男性用)のデイリーランキング

このカテゴリのランキングをもっと見る

この商品を見ている人におすすめ