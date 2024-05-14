DESCENTE GOLF デサント 撥水フーデッド ジャージージャケット

商品の詳細

上質マナードウールを使用した、はっ水ニットジャケット。

身頃にはっ水加工を施し、フード部に3レイヤーの超撥水ナイロン素材を使用することで、小雨にも対応可能。

ウール高混率でありながら、肌当りが殆ど無く、抜群のタッチ感を誇る。

機能性、ファッション性を兼ね備えたアイテムです。



■コンディション：新品タグ付き

希望小売価格￥20,520円



■サイズ：S チェスト85～91㎝

〔平置き採寸〕身幅約46 着丈約60㎝



素材：本体生地１：ナイロン52%・毛48%本体生地２表側：ナイロン81%・ポリウレタン19% 裏側：ポリエステル100%（ポリウレタン樹脂加工） フード裏地：ナイロン83%・ポリウレタン17%



■カラー：ブルー



★値引き不可★