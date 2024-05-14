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DESCENTE GOLF デサント 撥水フーデッド ジャージージャケット
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￥2652税込
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商品の詳細
上質マナードウールを使用した、はっ水ニットジャケット。
身頃にはっ水加工を施し、フード部に3レイヤーの超撥水ナイロン素材を使用することで、小雨にも対応可能。
ウール高混率でありながら、肌当りが殆ど無く、抜群のタッチ感を誇る。
機能性、ファッション性を兼ね備えたアイテムです。
■コンディション：新品タグ付き
希望小売価格￥20,520円
■サイズ：S チェスト85～91㎝
〔平置き採寸〕身幅約46 着丈約60㎝
素材：本体生地１：ナイロン52%・毛48%本体生地２表側：ナイロン81%・ポリウレタン19% 裏側：ポリエステル100%（ポリウレタン樹脂加工） フード裏地：ナイロン83%・ポリウレタン17%
■カラー：ブルー
★値引き不可★
身頃にはっ水加工を施し、フード部に3レイヤーの超撥水ナイロン素材を使用することで、小雨にも対応可能。
ウール高混率でありながら、肌当りが殆ど無く、抜群のタッチ感を誇る。
機能性、ファッション性を兼ね備えたアイテムです。
■コンディション：新品タグ付き
希望小売価格￥20,520円
■サイズ：S チェスト85～91㎝
〔平置き採寸〕身幅約46 着丈約60㎝
素材：本体生地１：ナイロン52%・毛48%本体生地２表側：ナイロン81%・ポリウレタン19% 裏側：ポリエステル100%（ポリウレタン樹脂加工） フード裏地：ナイロン83%・ポリウレタン17%
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商品の説明
楽天ランキング1位】 DESCENTE GOLF デサント 撥水フーデッド ...
フーデッド ジャージージャケット | デサントゴルフ公式サイト
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