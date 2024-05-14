マークアンドロナゴルフウェアサイズ46

商品の詳細

数回着用しています。

使用感はございますが、まだ着用していただける状態です。

前側と後の左肩辺りに薄っすらよく見ると小ささなシミがございます。4.5枚目の写真です。

サイズ46(M)

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