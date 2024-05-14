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マリクレール marie claire Mストレッチ　チュニックワンピース

マリクレール

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マリクレール marie claire Mストレッチ　チュニックワンピース
マリクレール marie claire Mストレッチ　チュニックワンピース
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商品の詳細

マリクレールmarieclaire
ストレッチ半袖チュニックワンピースレディス

人気のチュニックワンピース。
ボーダー柄に散りばめられた手書き風の星柄がポイント。
脇・袖などに無地素材を組み合わせることでアクセントをつけました。
【洗濯仕様】
・液温は40℃を限度とし、洗濯機で非常に弱い洗濯処理ができる
・漂白処理はできない
・洗濯処理後のタンブル乾燥処理はできない
・日陰でのつり干し乾燥がよい
・底面温度150℃を限度としてアイロン仕上げ処理ができる
・石油系溶剤(蒸留温度150-210℃、引火点38℃-)でのドライクリーニング処理ができる弱い処理


M：身長154-162、バスト79-87、ウエスト64-70

素材本体・刺繍糸：ポリエステル100％／切替：ポリエステル56％、ナイロン44％

カラー···ブラック
種類···ワンピース
サイズ···M

商品の説明

マリクレール marie claire Mストレッチ　チュニックワンピース
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