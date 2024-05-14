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マリクレール marie claire Mストレッチ チュニックワンピース
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商品の詳細
ストレッチ半袖チュニックワンピースレディス
人気のチュニックワンピース。
ボーダー柄に散りばめられた手書き風の星柄がポイント。
脇・袖などに無地素材を組み合わせることでアクセントをつけました。
【洗濯仕様】
・液温は40℃を限度とし、洗濯機で非常に弱い洗濯処理ができる
・漂白処理はできない
・洗濯処理後のタンブル乾燥処理はできない
・日陰でのつり干し乾燥がよい
・底面温度150℃を限度としてアイロン仕上げ処理ができる
・石油系溶剤(蒸留温度150-210℃、引火点38℃-)でのドライクリーニング処理ができる弱い処理
M：身長154-162、バスト79-87、ウエスト64-70
素材本体・刺繍糸：ポリエステル100％／切替：ポリエステル56％、ナイロン44％
カラー···ブラック
種類···ワンピース
サイズ···M
商品の説明
marie claire GOLF/マリクレール ゴルフ ゴルフウェア ブランド ロゴ ワンポイント ストレッチ 保温 中綿入り ダンボールニット 異素材 チュニック ワンピース
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ストレッチ モックネックチュニック レディス(ワンピース)
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