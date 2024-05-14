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⭐️新品未使用 ザナックス ⭐️ベルト式樹脂底スパイク トラストCL 26㎝
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￥3354税込
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商品の詳細
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新品未使用箱あり専用袋あり
xanaxザナックス
ベルト式樹脂底スパイク
トラストCL金具
素材：アッパー/ヌバック×メッシュ、ミッドソール/熟成型EVA、アウトソール/合成樹脂製
カラーブラック
サイズ26cm
定価￥16280(税込)
細部までのこだわりで作り込まれた、この軽量感とフィット感。
トップ選手の走りを支える実戦仕様の樹脂底スパイク、それがトラストシリーズ。
大好評のBS-316CLの後継モデル 3本交互ベルト式樹脂底スパイク。
人気のヌバック素材の3本ベルト式スパイクです！ザナックスの中でも最高級のトラストシリーズですので質も良いです！
もしよろしければどうぞ！
#新品
#未使用
#箱あり
#袋付き
#ザナックス
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#野球
#ベースボール
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#ブラック
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#3本ベルト
#mizuno
#ミズノ
#SSK
#ゼット
#ZETT
#スラッガー
↓私の野球やスポーツ関連の商品です☆もしよろしければご覧ください(^^)
#sanyretasusports
↓は出品しているものすべてになります。よければご覧ください。
#sanyretasu
新品未使用箱あり専用袋あり
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ベルト式樹脂底スパイク
トラストCL金具
素材：アッパー/ヌバック×メッシュ、ミッドソール/熟成型EVA、アウトソール/合成樹脂製
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サイズ26cm
定価￥16280(税込)
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商品の説明
⭐️新品未使用 ザナックス ⭐️ベルト式樹脂底スパイク トラストCL 26 ...
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⭐️新品未使用 ザナックス ⭐️ベルト式樹脂底スパイク トラストCL 26 ...
未使用 ザナックス トラスト スパイク - 通販 - pinehotel.info
ザナックス ベルト式 トラストCL 野球スパイク 金具 樹脂底 XANAX BS320CL-クレブネット｜xraebnet.com｜オンラインショップ
未使用 ザナックス トラスト スパイク - 通販 - pinehotel.info
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