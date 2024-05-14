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mont-bell kids カバーオール 100cm
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商品の詳細
100cmのスノーウェアです。
1シーズン,数回着用していますが
まだまだお使い頂けると思います❄︎
また、名前部分は若干の汚れがありますが
表面的な汚れはほぼありません◌̥*⃝̣
素人目で検品しておりますが、神経質な方はご遠慮下さい。
mont-bellkidsモンベルキッズ
100cm スノーウェアスキーウェア
✬サイズ 100cm
✬素材
表地 ナイロン100%
裏地 ナイロン100%
中綿 ポリエステル100%
●カラー
レッド-オレンジ
背中サスペンダー
足首ファスナー付き
1シーズン,数回着用していますが
まだまだお使い頂けると思います❄︎
また、名前部分は若干の汚れがありますが
表面的な汚れはほぼありません◌̥*⃝̣
素人目で検品しておりますが、神経質な方はご遠慮下さい。
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100cm スノーウェアスキーウェア
✬サイズ 100cm
✬素材
表地 ナイロン100%
裏地 ナイロン100%
中綿 ポリエステル100%
●カラー
レッド-オレンジ
背中サスペンダー
足首ファスナー付き
商品の説明
ヨドバシ.com - モンベル mont-bell 1101478 [パウダーカバーオール ...
パウダー カバーオール Kid's 100-120｜モンベル
パウダーカバーオール/1101478/キッズ衣料/100cm/ナイロン/RED
キッズ衣料/100cm/ナイロン/レッド/無地/1101478/パウダーカバーオール
売上実績NO.1 モンベル カバーオール 100cm キッズ 美品 ウエア(子ども ...
パウダーカバーオール/1101478/キッズ衣料/100cm/ナイロン/RED
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www.haoming.jp - as-39さん専用 mont-bell モンベル パウダー ...
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