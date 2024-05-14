mont-bell kids カバーオール 100cm

商品の詳細

100cmのスノーウェアです。

1シーズン,数回着用していますが

まだまだお使い頂けると思います❄︎



また、名前部分は若干の汚れがありますが

表面的な汚れはほぼありません◌̥*⃝̣



素人目で検品しておりますが、神経質な方はご遠慮下さい。





mont-bellkidsモンベルキッズ

100cm スノーウェアスキーウェア



✬サイズ 100cm



✬素材

表地 ナイロン100%

裏地 ナイロン100%

中綿 ポリエステル100%



●カラー

レッド-オレンジ



背中サスペンダー

足首ファスナー付き