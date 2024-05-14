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パーリーゲイツ メンズ パンツ 3 S〜M シャカパン
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商品の詳細
サイズ3
ウエスト70〜74
メンズS〜Mくらい
ブラック
ウエストと裾を絞れるデザインになっており、ベルト要らず、雨や風もしのげる生地です☆
さりげなくPEARLYGATESのロゴが光り、どんなトップスともあわせやすいです。
シャカシャカした素材なのでシワも気にせず扱いやすいです☆
#カッパ
#レインコート
#レインパンツ
商品の説明
PEARLY GATES ゴルフシャカパン - ウエア(女性用)
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