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パーリーゲイツ メンズ パンツ 3 S〜M シャカパン

パーリーゲイツ

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パーリーゲイツ メンズ パンツ 3 S〜M シャカパン
パーリーゲイツ メンズ パンツ 3 S〜M シャカパン
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商品の詳細

パーリーゲイツのパンツ

サイズ3
ウエスト70〜74
メンズS〜Mくらい

ブラック

ウエストと裾を絞れるデザインになっており、ベルト要らず、雨や風もしのげる生地です☆

さりげなくPEARLYGATESのロゴが光り、どんなトップスともあわせやすいです。

シャカシャカした素材なのでシワも気にせず扱いやすいです☆


#カッパ
#レインコート
#レインパンツ

商品の説明

パーリーゲイツ メンズ パンツ 3 S〜M シャカパン
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