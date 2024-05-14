MARK＆LONA 超美品　スカル迷彩柄ミニスカート

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商品の詳細

MARK＆LONAのミニスカート

色はブラックのスカル迷彩柄



使用回数2回 (とても綺麗な状態です)



サイズS

着丈34cm

ウエスト36cm

インナー無し

※平置で採寸。素人なのであくまでも参照にして下さい。

中古品にご理解のある方でお願いします。









カラー···ブラック

種類···スカート

サイズ···S