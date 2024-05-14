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アンダーアーマー 野球 スパイク
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￥1440税込
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商品の詳細
種類...スパイク
サイズ...27〜27.5cm
特徴...金属製スパイク
2回程履きましたが使わなくなったので
出品します
最終値下げ
4,000円に値下げしました
サイズ...27〜27.5cm
特徴...金属製スパイク
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商品の説明
[UNDER ARMOUR（アンダーアーマー）] ベースボールスパイクのご紹介 | UNDER ARMOUR（アンダーアーマー）
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