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TIGORA 中綿 ダウン ワンピース L 【美品】 サイドストレッチ ブラック
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￥1757税込
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商品の詳細
1回使用でクローゼットに仕舞い込んでありました。とても綺麗なダウンワンピです。
カートの座り傷や擦れ跡も無く気持ち良くお使い頂けると思います。
カラー ブラック
サイズ L（レディース）
総丈 88cm
身幅 49cm
（平置きでの採寸です）
ポケット 前左右、右後の３つ付き
送料無料
24時間以内発送OK
よろしくお願いします。
種類···ワンピース
カラー···ブラック
サイズ···L
丈···半袖
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カラー ブラック
サイズ L（レディース）
総丈 88cm
身幅 49cm
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種類···ワンピース
カラー···ブラック
サイズ···L
丈···半袖
商品の説明
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