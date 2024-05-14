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TIGORA 中綿 ダウン ワンピース L 【美品】 サイドストレッチ ブラック

ティゴラ

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TIGORA 中綿 ダウン ワンピース L 【美品】 サイドストレッチ ブラック
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商品の詳細

1回使用でクローゼットに仕舞い込んでありました。とても綺麗なダウンワンピです。
カートの座り傷や擦れ跡も無く気持ち良くお使い頂けると思います。

カラー　　ブラック
サイズ　　L（レディース）
総丈　　　88cm
身幅　　　49cm
（平置きでの採寸です）
ポケット　前左右、右後の３つ付き

送料無料
24時間以内発送OK

よろしくお願いします。






種類···ワンピース

カラー···ブラック

サイズ···L

丈···半袖

商品の説明

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