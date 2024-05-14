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馬術　乗馬　スタッドガード　125㎝

Qterse

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馬術　乗馬　スタッドガード　125㎝
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商品の詳細

スタッドガード　腹帯

一回使用　ビニールで丈夫な作りです

水洗い可　これからの季節にお手入れが楽です

125㎝ゴムの伸びが良いので130㎝くらいの馬に使う事をお勧めします

商品の説明

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