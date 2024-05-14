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馬術 乗馬 スタッドガード 125㎝
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商品の詳細
スタッドガード 腹帯
一回使用 ビニールで丈夫な作りです
水洗い可 これからの季節にお手入れが楽です
125㎝ゴムの伸びが良いので130㎝くらいの馬に使う事をお勧めします
一回使用 ビニールで丈夫な作りです
水洗い可 これからの季節にお手入れが楽です
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商品の説明
馬術 乗馬 スタッドガード 125㎝ | www.mdh.com.sa
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KENTUCKY スタッドガード腹帯 馬具・乗馬用品 パッサージュ
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