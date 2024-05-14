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デサントゴルフ ウェア
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商品の詳細
デサントゴルフの秋冬物セーターです。購入後、サイズを合わせる為試着しました。新品未使用です。
素材が柔らかく高級感のあるデザインです。
カラー...レッド
サイズ...L
定価¥24200(税込)
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商品の説明
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