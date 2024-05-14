商品の詳細

ジャックバニー

モックネックシャツ

モックシャツ

メンズウェア



サイズ 6サイズ LLです。



カラー ホワイト





1枚でも、これからインナーと合わせて、またインナーとしても、使いやすいシンプルなデザインのモックシャツです。



写真に載せましたが、裾に薄く汚れが見受けられます。



2回着用のみで、他はキレイな状態だとは思いますが、カラーが白なので見落としがありましたらすみません。

あくまで中古品ですのでご理解のあります方でお願いします。







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