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ジャックバニー モックネックシャツ
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￥1562税込
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商品の詳細
ジャックバニー
モックネックシャツ
モックシャツ
メンズウェア
サイズ 6サイズ LLです。
カラー ホワイト
1枚でも、これからインナーと合わせて、またインナーとしても、使いやすいシンプルなデザインのモックシャツです。
写真に載せましたが、裾に薄く汚れが見受けられます。
2回着用のみで、他はキレイな状態だとは思いますが、カラーが白なので見落としがありましたらすみません。
あくまで中古品ですのでご理解のあります方でお願いします。
ジャックバニー
モックネックシャツ
モックネック
メンズウェア
ゴルフウェア
パーリーゲイツ
マスターバニー
キャロウェイ
マンシング
DESCENTE
ルコック
ニューバランスゴルフ
ビームスゴルフ
ワック
アンパスィ
BRIDGESTONE
アディダスゴルフ
テーラーメイド
ナイキゴルフ
モックネックシャツ
モックシャツ
メンズウェア
サイズ 6サイズ LLです。
カラー ホワイト
1枚でも、これからインナーと合わせて、またインナーとしても、使いやすいシンプルなデザインのモックシャツです。
写真に載せましたが、裾に薄く汚れが見受けられます。
2回着用のみで、他はキレイな状態だとは思いますが、カラーが白なので見落としがありましたらすみません。
あくまで中古品ですのでご理解のあります方でお願いします。
ジャックバニー
モックネックシャツ
モックネック
メンズウェア
ゴルフウェア
パーリーゲイツ
マスターバニー
キャロウェイ
マンシング
DESCENTE
ルコック
ニューバランスゴルフ
ビームスゴルフ
ワック
アンパスィ
BRIDGESTONE
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テーラーメイド
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商品の説明
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