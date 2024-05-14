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ジャックバニー　モックネックシャツ

ジャックバニー

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ジャックバニー　モックネックシャツ
ジャックバニー　モックネックシャツ
販売価格：￥4,950 税込
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商品の詳細

ジャックバニー
モックネックシャツ
モックシャツ
メンズウェア

サイズ　6サイズ　LLです。

カラー　ホワイト


1枚でも、これからインナーと合わせて、またインナーとしても、使いやすいシンプルなデザインのモックシャツです。

写真に載せましたが、裾に薄く汚れが見受けられます。

2回着用のみで、他はキレイな状態だとは思いますが、カラーが白なので見落としがありましたらすみません。
あくまで中古品ですのでご理解のあります方でお願いします。



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商品の説明

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