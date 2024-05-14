未使用　ルコック ゴルフスカート　9号　レディースゴルフウェア　ストレッチ

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商品の詳細

未使用 ルコックゴルフスカート 9号 レディースゴルフウェア ストレッチ



未使用自宅保管品です。



サイズ表記9号

平置き実寸 ウエスト36.5㎝ 丈37㎝



送料無料で発送致します。



他にもゴルフウェア パーリーゲイツマンシングウェアナイキルコックなど色々出品中です。



カラーレッド

種類スカート



種類···スカート



カラー···レッド



サイズ···M