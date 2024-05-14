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パーリーゲイツ

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最終価格【新品】パーリーゲイツ ジャクバニー コカ・コーラ ネイビー
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販売価格：￥4,950 税込
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商品の詳細

サイズ5総丈：100㎝Ｗ部：42㎝股下：71㎝ワタリ：30㎝　裾幅：15.5㎝

GATES
JackBunny
定価15400円
パンツ
別注限定コラボ
国内正規品
GOLFゴルフ

NAVYネイビー
size　5
ゴルフウェア



父にプレゼントしましたが、
派手と言われて出品します。

値札は、捨ててしまいました。

やや折れシワありますが
洗濯もしていない新品です。



カラー...ネイビー
種類...パンツ
丈...長ズボン

商品の説明

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