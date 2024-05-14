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UTAA ユタ ゴルフ ウェア レディース半袖 ポロシャツスカート2点セット
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￥11520税込
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商品の詳細
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新品、タグ付き正規品。
カラー：ブラック
ご購入後取引メッセージにてサイズをお知らせください。
トップスサイズSバスト：86cm肩幅：35cm着丈：57cm
トップスサイズMバスト：90cm肩幅：36.5cm着丈：59cm
トップスサイズLバスト：94cm肩幅：38cm着丈：60cm
スカートサイズS丈：37cmウエスト：69cm
スカートサイズM丈：38cmウエスト：72cm
スカートサイズL丈：39cmウエスト：76cm
※素人採寸のため、若干の誤差（1-2cm)がある場合があります。
韓国正規店で購入しました、確実正規品です。
タグ付きの新品未使用です。
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トップスサイズMバスト：90cm肩幅：36.5cm着丈：59cm
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スカートサイズS丈：37cmウエスト：69cm
スカートサイズM丈：38cmウエスト：72cm
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商品の説明
UTAA ユタ ゴルフ ウェア レディース半袖 ポロシャツスカート2点セット
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