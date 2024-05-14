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【新品/未使用】バーディーハント ゴルフ パンツ レディースLL スコア総柄
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￥1912税込
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商品の詳細
《新品/未使用》
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【商品詳細】
バーディーハント ゴルフ パンツ レディースLL スコア総柄
定価：¥8,990
サイズ：レディースLL
着丈
ウエスト：82cm
ヒップ：100cm
全長：103cm
股下：81cm
ゴルフウェアのブランドです。
普段でも使っていただけます。
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■状態、画像、採寸について
＊素人撮影のため、実物と画像で色が異なって見える場合がございます。
お使いのモニター・スマホの色調でも違って見えることがございますのでご理解の程、お願い致します。
*発送前には検品をさせて頂いておりますが、お手元に商品が届き、状態に著しい不良箇所のある場合や、ご納得いただけない場合は、
当方の「評価欄」をご記入になる前に、必ず再度ご一報下さい。
ご相談の上、出来る限り納得頂けるように対処させて頂きます。（到着２日内、未使用品に限る）
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#バーディーハント#バーディハント
#ゴルフ#スポーツ#スカル
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◆発送方法
丁寧に梱包して1～2日以内に発送予定
◆お値段交渉
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商品の説明
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