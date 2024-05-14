【新品/未使用】バーディーハント　ゴルフ　パンツ　レディースLL　スコア総柄

商品の詳細

《新品/未使用》

《即購入可能！》



ご覧いただきありがとうございます✨



★セット割★



他の商品とセットで割引‼️

【セット割引希望】とコメントして下さい♪

#bibiの商品一覧



・2点で200円割引❗️✨



さらに、

・3点で合計500円割引❗️✨✨



大人気ゴルフウェア

#bibiのバーディーハントはこちら

…………………………………………………



【商品詳細】

バーディーハント ゴルフ パンツ レディースLL スコア総柄



定価：¥8,990



サイズ：レディースLL

着丈

ウエスト：82cm

ヒップ：100cm

全長：103cm

股下：81cm





ゴルフウェアのブランドです。

普段でも使っていただけます。



#bibiのアウターはこちら





■状態、画像、採寸について



＊素人撮影のため、実物と画像で色が異なって見える場合がございます。



お使いのモニター・スマホの色調でも違って見えることがございますのでご理解の程、お願い致します。





*発送前には検品をさせて頂いておりますが、お手元に商品が届き、状態に著しい不良箇所のある場合や、ご納得いただけない場合は、



当方の「評価欄」をご記入になる前に、必ず再度ご一報下さい。



ご相談の上、出来る限り納得頂けるように対処させて頂きます。（到着２日内、未使用品に限る）



#bibiのアウターはこちら

#バーディーハント#バーディハント

#ゴルフ#スポーツ#スカル

……………………………………………………



◆発送方法

丁寧に梱包して1～2日以内に発送予定



◆お値段交渉

お気軽に♪



毎日出品中♪

#bibiの商品一覧



大人気ゴルフウェア

#bibiのバーディーハントはこちら