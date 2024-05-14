マークアンドロナ ポロシャツ ピンク 36 未使用✨

商品の詳細

キュルキュルで購入しましたが、少し小さくて38を買い直し、36は自宅保管していました

タグは外していますが、未使用です

サイズが合えばお買い得ですよ！



色 ピンク

サイズ 36

平置き身幅 約41

着丈 58