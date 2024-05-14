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マークアンドロナ ポロシャツ ピンク 36 未使用✨
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商品の詳細
キュルキュルで購入しましたが、少し小さくて38を買い直し、36は自宅保管していました
タグは外していますが、未使用です
サイズが合えばお買い得ですよ！
色 ピンク
サイズ 36
平置き身幅 約41
着丈 58
タグは外していますが、未使用です
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色 ピンク
サイズ 36
平置き身幅 約41
着丈 58
商品の説明
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