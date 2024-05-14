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ジャックバニー　モックネック

ジャックバニー

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ジャックバニー　モックネック
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商品の詳細

新品未使用
ジャックバニー　モックネック

サイズ5(L)

メンズ

新品未使用になります。即購入OKです。
パーリーゲイツの正規店で購入しました。

★カラー：ホワイト
ワンポイントロゴ

★サイズ：【メーカー公表サイズ目安】(cm)
4チェスト90-96身　長168-176
5チェスト94-100身　長172-180
6チェスト98-104身　長176-184

★定価　9,900円

丁寧に折りたたんで発送させていただきます。簡易包装になりますので、よろしくお願い致します。

商品の説明

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