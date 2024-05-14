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ジャックバニー モックネック
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商品の詳細
新品未使用
ジャックバニー モックネック
サイズ5(L)
メンズ
新品未使用になります。即購入OKです。
パーリーゲイツの正規店で購入しました。
★カラー：ホワイト
ワンポイントロゴ
★サイズ：【メーカー公表サイズ目安】(cm)
4チェスト90-96身 長168-176
5チェスト94-100身 長172-180
6チェスト98-104身 長176-184
★定価 9,900円
丁寧に折りたたんで発送させていただきます。簡易包装になりますので、よろしくお願い致します。
ジャックバニー モックネック
サイズ5(L)
メンズ
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ワンポイントロゴ
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4チェスト90-96身 長168-176
5チェスト94-100身 長172-180
6チェスト98-104身 長176-184
★定価 9,900円
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商品の説明
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