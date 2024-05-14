LOUDMOUTH ラウドマウス レイジーパターン パンツ LL

商品の詳細

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#オスモのメンズ



新品LOUDMOUTHラウドマウスポリエステルツイルレイジーパターンパンツゴルフウェアLLGOLF



サイズ

LL



実寸

ウエスト88股上27m股下96わたり幅33cm裾幅20



素材

ポリエステル97％ポリウレタン3％



コンディション

新品未使用品です。



お値下げ交渉、まとめ買い等対応可能です。ご要望がございましたらご連絡ください。



商品説明

動きやすいポリエステルツイル素材を使用した柄パンツ。

今シーズンの2柄を組み合わせた遊び心あるデザイン展開