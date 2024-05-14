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マーク\u0026ロナ　ダウンベストレディースS

マークアンドロナ

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マーク\u0026ロナ　ダウンベストレディースS
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商品の詳細

マーク\u0026ロナのダウンベスト

傷があるのでお安くしております。
数回しか着てないのですが、えりの裏辺りに傷や毛羽立ちができていました。
写真5枚目、拡大6枚目をご確認下さい。


カラー···ボルドー
種類···ダウンベスト
サイズ···S

商品の説明

マーク\u0026ロナ　ダウンベストレディースS
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