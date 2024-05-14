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マーク\u0026ロナ ダウンベストレディースS
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￥2925税込
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商品の詳細
マーク\u0026ロナのダウンベスト
傷があるのでお安くしております。
数回しか着てないのですが、えりの裏辺りに傷や毛羽立ちができていました。
写真5枚目、拡大6枚目をご確認下さい。
カラー···ボルドー
種類···ダウンベスト
サイズ···S
傷があるのでお安くしております。
数回しか着てないのですが、えりの裏辺りに傷や毛羽立ちができていました。
写真5枚目、拡大6枚目をご確認下さい。
カラー···ボルドー
種類···ダウンベスト
サイズ···S
商品の説明
マーク＆ロナ ダウンベスト リバーシブル ジップアップ 迷彩 S マルチカラー | フリマアプリ ラクマ
マーク＆ロナ ダウンベスト リバーシブル ジップアップ 迷彩 S マルチカラー
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