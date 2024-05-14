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ハトリーズ　ハンプティーダンプティー　ペア　懸賞品　RARE

Oterse

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39000税込

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ハトリーズ　ハンプティーダンプティー　ペア　懸賞品　RARE
ハトリーズ　ハンプティーダンプティー　ペア　懸賞品　RARE
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商品の詳細

ハトリーズ　ハンプティーダンプティー　懸賞品

ハンプティーダンプティー量産型発売以前に、
雑誌の読者プレゼント用に作られた物と聞いております。　
1個でも希少ですが、2カラーコンプリートで手放します。

ブルーはフック擦れが少しありますが、
使われたような形跡無く綺麗な状態です。

オレンジはぶつけ傷５箇所、
リアに薄いクラックが確認できます。

商品の説明

ハトリーズ　ハンプティーダンプティー　ペア　懸賞品　RARE
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