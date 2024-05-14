ハトリーズ　ハンプティーダンプティー　ペア　懸賞品　RARE

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商品の詳細

ハトリーズ ハンプティーダンプティー 懸賞品



ハンプティーダンプティー量産型発売以前に、

雑誌の読者プレゼント用に作られた物と聞いております。

1個でも希少ですが、2カラーコンプリートで手放します。



ブルーはフック擦れが少しありますが、

使われたような形跡無く綺麗な状態です。



オレンジはぶつけ傷５箇所、

リアに薄いクラックが確認できます。