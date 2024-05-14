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ハトリーズ ハンプティーダンプティー ペア 懸賞品 RARE
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￥39000税込
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商品の詳細
ハトリーズ ハンプティーダンプティー 懸賞品
ハンプティーダンプティー量産型発売以前に、
雑誌の読者プレゼント用に作られた物と聞いております。
1個でも希少ですが、2カラーコンプリートで手放します。
ブルーはフック擦れが少しありますが、
使われたような形跡無く綺麗な状態です。
オレンジはぶつけ傷５箇所、
リアに薄いクラックが確認できます。
ハンプティーダンプティー量産型発売以前に、
雑誌の読者プレゼント用に作られた物と聞いております。
1個でも希少ですが、2カラーコンプリートで手放します。
ブルーはフック擦れが少しありますが、
使われたような形跡無く綺麗な状態です。
オレンジはぶつけ傷５箇所、
リアに薄いクラックが確認できます。
商品の説明
ハトリーズ ハンプティダンプティー-
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ハトリーズ ハンプティダンプティー - www.peshawarichappals.pk
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