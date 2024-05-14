キャラウェイ EPIC MAX (エピック マックス)FW 40 S

商品の詳細

値下げしました。



そんなに軽さは感じないです。

軽固な感じ。

優しく振って飛距離が欲しい方にオススメです。

クリップもまだまだ使えます。

3wと飛距離が変わらないので出品します。

最後の画像のところに小さな削れがありますが使用には問題ありません。

中古品なので画像確認の上ご購入ください。



種別：フェアウェイウッド

メーカー：キャロウェイ

モデル：EPICMAX(エピックマックス)

フェアウェイ2021(日本仕様)

シャフト：ディアマナ40forCallaway

番手：5W

ロフト：18

硬さ：S

長さ：42.5インチ

重さ：314g

バランス：D-3.5

グリップ：ゴルフプライド

性別/利き腕：男/右

利き手...右

ヘッドカバー無し



#フェアウェイウッド

#5w

#キャロウェイ

#エピック

#ディアマナ

#EPICMAX



対象...メンズ



種類...フェアウェイウッド