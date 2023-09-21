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プーマ ゴルフ長袖ワンピースドット
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￥1992税込
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商品の詳細
プーマ ゴルフ長袖ワンピースドット
サイズM
グレーと白が混ざったカラーにドット柄
後ろポケット１つあり
吸水速乾機能のドライセル
紐で短くでき絞れます。
程よいストレッチあり
グレーと白色のストライプジャケット出品中 羽織ってコーデ出来ます。
特記すべきダメージなくとても状態良いワンピースです。
素人撮影の為撮影の環境下にて若干色味が違って見えるかもしれませんのでご了承下さい。
らくらくメルカリ便からゆうゆうメルカリ便に変更させて頂く場合がございますのでご了承ください。
キャロウェイ
パーリーゲイツ
lecoqsportif
FILA
マンシングウェア
ビバハート
23区
OAKLEY
マスターバニー
ジャックバニー
アディダスゴルフ
フィラゴルフ
ルコックゴルフ
ナイキゴルフ
プーマゴルフ
サマンサタバサ
ビバハート
種類...ワンピース
サイズM
グレーと白が混ざったカラーにドット柄
後ろポケット１つあり
吸水速乾機能のドライセル
紐で短くでき絞れます。
程よいストレッチあり
グレーと白色のストライプジャケット出品中 羽織ってコーデ出来ます。
特記すべきダメージなくとても状態良いワンピースです。
素人撮影の為撮影の環境下にて若干色味が違って見えるかもしれませんのでご了承下さい。
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商品の説明
美品 プーマ ゴルフワンピース 長袖 ドット 刺繍ロゴ
美品 プーマ ゴルフワンピース 長袖 ドット 刺繍ロゴ | フリマアプリ ラクマ
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