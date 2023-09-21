商品の詳細

プーマ ゴルフ長袖ワンピースドット



サイズM

グレーと白が混ざったカラーにドット柄



後ろポケット１つあり

吸水速乾機能のドライセル

紐で短くでき絞れます。

程よいストレッチあり



グレーと白色のストライプジャケット出品中 羽織ってコーデ出来ます。

特記すべきダメージなくとても状態良いワンピースです。



素人撮影の為撮影の環境下にて若干色味が違って見えるかもしれませんのでご了承下さい。

らくらくメルカリ便からゆうゆうメルカリ便に変更させて頂く場合がございますのでご了承ください。



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種類...ワンピース