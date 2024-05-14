adidas　ポロシャツ

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商品の詳細

種類...ポロシャツ
ゴルフ用に購入していました
着ないままなので、出品しました
タグは着いています
梱包はプチプチにまいた袋に入れてお譲りします
状態も気になる点があれば連絡ください

商品の説明

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