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【お得3種セット】マイプロテイン 1kg
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￥3115税込
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商品の詳細
閲覧ありがとうございます。
人気フレーバー3点セット（フレーバー変更可能）です。
○商品名：インパクトホエイプロテイン
○容量：マイプロテイン 1キロ ×3個
○賞味期限：2024年8月〜
○味：ナチュラルチョコレート×3
●下記フレーバーに変更可能
・ストロベリークリーム
・チョコバナナ
・ナチュラルバナナ
・黒糖ミルクティー
・ミルクティー
・クッキー＆クリーム
・ピーチティー
・抹茶ラテ
・ナチュラルチョコレート
・チョコミント
・マンゴー
・モカ
●＋400円
・シェイカー600ml（バネ付き）
○特徴
ヨーロッパNo.1のスポーツ栄養ブランド《MYPROTEIN》の人気のホエイプロテインです。
高精製された非常に純度の高い100%濃縮乳清タンパク質から作られ、1食分当たりのタンパク質含有が20g（80%）もある高品質プロテインです。すべての必須アミノ酸（EAA）を総合的に持ち合わせ、一食分当たりのロイシン（アミノ酸の一種）が2g以上含まれます。
○輸入品の為、袋にスレ汚れ等がありますが、中身には問題ありません。
※ジッパーが閉まらない場合は、ジッパーの溝部分に粉が溜まっている事があります。
ジッパーが閉まらない場合に交換などはできません
※フレーバーによっては専用のパッケージがございます。写真2,3枚目をご確認下さい。
#プロテイン
#ダイエット
#マイプロテイン
#Myprotein
#トレーニング
#マイプロテイン1キロ
#筋トレ
#スポーツ
#運動
#ザバス
#ゴールドスタンダード
#アイソレート
プロテインの成分と形···
人気フレーバー3点セット（フレーバー変更可能）です。
○商品名：インパクトホエイプロテイン
○容量：マイプロテイン 1キロ ×3個
○賞味期限：2024年8月〜
○味：ナチュラルチョコレート×3
●下記フレーバーに変更可能
・ストロベリークリーム
・チョコバナナ
・ナチュラルバナナ
・黒糖ミルクティー
・ミルクティー
・クッキー＆クリーム
・ピーチティー
・抹茶ラテ
・ナチュラルチョコレート
・チョコミント
・マンゴー
・モカ
●＋400円
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○特徴
ヨーロッパNo.1のスポーツ栄養ブランド《MYPROTEIN》の人気のホエイプロテインです。
高精製された非常に純度の高い100%濃縮乳清タンパク質から作られ、1食分当たりのタンパク質含有が20g（80%）もある高品質プロテインです。すべての必須アミノ酸（EAA）を総合的に持ち合わせ、一食分当たりのロイシン（アミノ酸の一種）が2g以上含まれます。
○輸入品の為、袋にスレ汚れ等がありますが、中身には問題ありません。
※ジッパーが閉まらない場合は、ジッパーの溝部分に粉が溜まっている事があります。
ジッパーが閉まらない場合に交換などはできません
※フレーバーによっては専用のパッケージがございます。写真2,3枚目をご確認下さい。
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商品の説明
エッセンシャル ホエイ プロテイン
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