  • 【お得3種セット】マイプロテイン 1kg
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【お得3種セット】マイプロテイン 1kg

マイプロテイン

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【お得3種セット】マイプロテイン 1kg
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商品の詳細

閲覧ありがとうございます。
人気フレーバー3点セット（フレーバー変更可能）です。

○商品名：インパクトホエイプロテイン
○容量：マイプロテイン　1キロ　×3個
○賞味期限：2024年8月〜
○味：ナチュラルチョコレート×3


●下記フレーバーに変更可能

　　・ストロベリークリーム
　　・チョコバナナ
　　・ナチュラルバナナ
　　・黒糖ミルクティー
　　・ミルクティー
　　・クッキー＆クリーム
　　・ピーチティー
　　・抹茶ラテ
　　・ナチュラルチョコレート
　　・チョコミント
　　・マンゴー
　　・モカ

●＋400円
・シェイカー600ml（バネ付き）

○特徴
ヨーロッパNo.1のスポーツ栄養ブランド《MYPROTEIN》の人気のホエイプロテインです。
高精製された非常に純度の高い100%濃縮乳清タンパク質から作られ、1食分当たりのタンパク質含有が20g（80%）もある高品質プロテインです。すべての必須アミノ酸（EAA）を総合的に持ち合わせ、一食分当たりのロイシン（アミノ酸の一種）が2g以上含まれます。

○輸入品の為、袋にスレ汚れ等がありますが、中身には問題ありません。
※ジッパーが閉まらない場合は、ジッパーの溝部分に粉が溜まっている事があります。
ジッパーが閉まらない場合に交換などはできません
※フレーバーによっては専用のパッケージがございます。写真2,3枚目をご確認下さい。

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プロテインの成分と形···

商品の説明

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