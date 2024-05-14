【お得3種セット】マイプロテイン 1kg

商品の詳細

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人気フレーバー3点セット（フレーバー変更可能）です。



○商品名：インパクトホエイプロテイン

○容量：マイプロテイン 1キロ ×3個

○賞味期限：2024年8月〜

○味：ナチュラルチョコレート×3





●下記フレーバーに変更可能



・ストロベリークリーム

・チョコバナナ

・ナチュラルバナナ

・黒糖ミルクティー

・ミルクティー

・クッキー＆クリーム

・ピーチティー

・抹茶ラテ

・ナチュラルチョコレート

・チョコミント

・マンゴー

・モカ



●＋400円

・シェイカー600ml（バネ付き）



○特徴

ヨーロッパNo.1のスポーツ栄養ブランド《MYPROTEIN》の人気のホエイプロテインです。

高精製された非常に純度の高い100%濃縮乳清タンパク質から作られ、1食分当たりのタンパク質含有が20g（80%）もある高品質プロテインです。すべての必須アミノ酸（EAA）を総合的に持ち合わせ、一食分当たりのロイシン（アミノ酸の一種）が2g以上含まれます。



○輸入品の為、袋にスレ汚れ等がありますが、中身には問題ありません。

※ジッパーが閉まらない場合は、ジッパーの溝部分に粉が溜まっている事があります。

ジッパーが閉まらない場合に交換などはできません

※フレーバーによっては専用のパッケージがございます。写真2,3枚目をご確認下さい。



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プロテインの成分と形···