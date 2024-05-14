◆PUMA RS-X　OceanQueen

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プーマ

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商品の詳細

earPAPILLONNER限定モデルの　PUMA　RS-XOCEANQUEENローカットスニーカー。美品です。
グリーンやイエローがアクセントカラーになっていてとてもかわいいです。セットでグリーンの靴紐がついています。

定価14,300円(税込)
サイズ23.5cm
＊箱は付属していません

#PUMA#RX-S　#厚底　#プーマ　#春色

商品の説明

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Puma RS-X Ocean Queen (Women's) - 375777-01 - JP

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