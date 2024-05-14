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◆PUMA RS-X OceanQueen
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商品の詳細
グリーンやイエローがアクセントカラーになっていてとてもかわいいです。セットでグリーンの靴紐がついています。
定価14,300円(税込)
サイズ23.5cm
＊箱は付属していません
#PUMA#RX-S #厚底 #プーマ #春色
商品の説明
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