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GP car storyVol.11〜Vol.20
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商品の詳細
GPCarStoryVol.11〜Vol.20計10冊です。あまり読んでいないので比較的綺麗な状態だと思います。目立った傷や汚れなどはありませんが、本棚保管により、多少の日焼けやすり傷はご了承ください。ストレッチフィルムし全体をミナパックで包装し発送します。
商品の説明
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