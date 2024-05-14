GP car storyVol.11〜Vol.20

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商品の詳細

GPCarStoryVol.11〜Vol.20計10冊です。あまり読んでいないので比較的綺麗な状態だと思います。目立った傷や汚れなどはありませんが、本棚保管により、多少の日焼けやすり傷はご了承ください。ストレッチフィルムし全体をミナパックで包装し発送します。

商品の説明

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