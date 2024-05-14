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【推しの子】 1巻から11巻セット

Pterse

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【推しの子】 1巻から11巻セット
【推しの子】 1巻から11巻セット
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商品の詳細

一度読んだ程度で、1-10巻は目立った汚れ等ございません。
※11巻の表紙に少しキズがありますので、写真でご確認ください！
「【推しの子】1から11」
横槍メンゴ/赤坂アカ
定価:￥650

#横槍メンゴ#横槍_メンゴ#赤坂アカ#赤坂_アカ#本#コミック／コミック

商品の説明

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