テニミュ 1st 全国立海 DVDBOX

商品の詳細

ミュージカルテニスの王子様THEFINALMATCH立海FINALBOXI・IIセット[初回限定クリアケース付]



ブロマイド付き

暗所にて保管

全体的にスレ傷ありますがディスクは再生確認済み。

中古品であることを御理解の上ご購入ください

即購入可



ミュージカル テニスの王子様

5代目青学

高橋龍輝

馬場良馬

橋本汰斗

高崎翔太

増田俊樹

兼崎健太郎

山沖勇輝

馬場徹

中河内雅貴

大河元気

小野田龍之介

和田泰右

春川恭亮

磯貝龍虎

平野良

植原卓也

佐藤永典

佐々木喜英

大山真志

水田航生

寿里

久保田悠来

太田基裕

KENN