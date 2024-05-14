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値下げ　PS4 ワイヤレスコントローラー　500millionlimited

ソニー

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商品の詳細

未使用品の為　初期不良はメーカーへお願いします。
SONYCUH-ZCT2J50

color:BLUE
アナログスティック有
ゲームパッド形状:パッド
ゲーム機本体種類:PlayStation4
伝送方式:無線
振動機能有

#ソニー
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商品の説明

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