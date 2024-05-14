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値下げ PS4 ワイヤレスコントローラー 500millionlimited
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商品の詳細
SONYCUH-ZCT2J50
color:BLUE
アナログスティック有
ゲームパッド形状:パッド
ゲーム機本体種類:PlayStation4
伝送方式:無線
振動機能有
#ソニー
#SONY
商品の説明
ワイヤレスコントローラー(DUALSHOCK 4) 500 Million Limited Edition
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