EZ Mod for Razer Panthera - その他

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EZ Mod for Razer Panthera

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商品の詳細

EZModforRazerPantheraw/BrookUniversalFightingBoardKit(w/solderedheaders)

アーケードコントローラー、レイザー旧パンテラ、RazerPanthera用のUFBと簡易取付けキットになります。
不要になったので出品します。

最近まで使用していましたので、動作確認済です。
写真に写っている物が全てです。

UFBはこのキット用にハンダ付けされてるそうなので、他のアケコンには流用出来ないかと思われます。

取付け方、動作等については一切お答え出来ません。
予め調べた上で、知識、ご理解のある方でご購入をお願いします。

値下げ不可。
神経質な方のご購入はお控え下さい。
返品、返金、苦情等は受け付けかねます。
輸送中のトラブルに関しては対応できません。

商品の説明

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