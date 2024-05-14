EZ Mod for Razer Panthera - その他

商品の詳細

EZModforRazerPantheraw/BrookUniversalFightingBoardKit(w/solderedheaders)



アーケードコントローラー、レイザー旧パンテラ、RazerPanthera用のUFBと簡易取付けキットになります。

不要になったので出品します。



最近まで使用していましたので、動作確認済です。

写真に写っている物が全てです。



UFBはこのキット用にハンダ付けされてるそうなので、他のアケコンには流用出来ないかと思われます。



取付け方、動作等については一切お答え出来ません。

予め調べた上で、知識、ご理解のある方でご購入をお願いします。



値下げ不可。

神経質な方のご購入はお控え下さい。

返品、返金、苦情等は受け付けかねます。

輸送中のトラブルに関しては対応できません。