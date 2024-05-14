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RAZER RAIJU TOURNAMENT EDITION

レイザー

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RAZER RAIJU TOURNAMENT EDITION
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商品の詳細

ご覧頂きありがとうございます。

こちらは中古の商品となります。
内容物をご確認の上、ご検討を願います。

商品名:
RAZERRAIJUTOURNAMENTEDITION
(RazerRZ06-02600100-R3A1)

内容物:
・コントローラー本体
・純正充電ケーブル
・説明書

概要:
PS4PCで使用できます。
PCへ2,3回接続確認した程度の使用度となります。

ご不明な点透明がございましたら、コメントにてお願いします。


#Razer

商品の説明

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