- 当日発送
- 送料無料
RAZER RAIJU TOURNAMENT EDITION
- 販売価格 ：
-
￥5880税込
- 獲得ポイント ：
- 130ポイント
当日発送可 (14:00までのご注文が対象)
- ※
ご注文内容・出荷状況によっては当日発送できない場合もございます。
詳しくはこちらよりご確認ください。
利用可
- ※
ポストにお届け / 一点のみ購入でご利用可能です。
ゆうパケットでのお届けの場合はサンプル・ノベルティが対象外となります。
ゆうパケットには破損・紛失の保証はございません。
詳しくはこちらよりご確認ください。
商品の詳細
ご覧頂きありがとうございます。
こちらは中古の商品となります。
内容物をご確認の上、ご検討を願います。
商品名:
RAZERRAIJUTOURNAMENTEDITION
(RazerRZ06-02600100-R3A1)
内容物:
・コントローラー本体
・純正充電ケーブル
・説明書
概要:
PS4PCで使用できます。
PCへ2,3回接続確認した程度の使用度となります。
ご不明な点透明がございましたら、コメントにてお願いします。
#Razer
こちらは中古の商品となります。
内容物をご確認の上、ご検討を願います。
商品名:
RAZERRAIJUTOURNAMENTEDITION
(RazerRZ06-02600100-R3A1)
内容物:
・コントローラー本体
・純正充電ケーブル
・説明書
概要:
PS4PCで使用できます。
PCへ2,3回接続確認した程度の使用度となります。
ご不明な点透明がございましたら、コメントにてお願いします。
#Razer
商品の説明
RAZER RAIJU TOURNAMENT EDITION
RAZER RAIJU TOURNAMENT EDITION
RAZER RAIJU TOURNAMENT EDITION
RAZER RAIJU TOURNAMENT EDITION
RAZER RAIJU TOURNAMENT EDITION
RAZER RAIJU TOURNAMENT EDITION
RAZER RAIJU TOURNAMENT EDITION
RAZER RAIJU TOURNAMENT EDITION
RAZER RAIJU TOURNAMENT EDITION
RAZER RAIJU TOURNAMENT EDITION
RAZER RAIJU TOURNAMENT EDITION
RAZER RAIJU TOURNAMENT EDITION
RAZER RAIJU TOURNAMENT EDITION
RAZER RAIJU TOURNAMENT EDITION
本・音楽・ゲーム・テレビゲーム・その他のデイリーランキング
-
-
-
-
3
ドラゴンクエストⅤ 天空の花嫁
その他
￥16,333
-
4
ロックマンエグゼ サウンドBOX
その他
￥10,222
-
5
バイオハザード チラシ (価格応談可です)
その他
￥2,535