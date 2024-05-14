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Joy-Con(L) パステルパープル/(R) パステルグリーン

ニンテンドースイッチ

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Joy-Con(L) パステルパープル/(R) パステルグリーン
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商品の詳細

Joy-Con(L)パステルパープル/(R)パステルグリーン
「Joy-Con（L）パステルパープル」と「Joy-Con（R）パステルグリーン」に「Joy-Conストラップ（ブラック）」が2個付いたセットです。
本体が1台でも、ソフトによっては「Joy-Con」のみを持ち寄ることで多人数でのプレイが可能です
新品未開封品
２０２３年０９月購入品
納品書添付、店舗印なしになります。
すり替え防止の為、返品は不可になります。
価格交渉ご遠慮、対応できません。
製品のお問い合わせ・修理等につきましては、
メーカーサポートへご相談ください。
#任天堂
#Nintendo

商品の説明

Joy-Con(L) パステルパープル/(R) パステルグリーン
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