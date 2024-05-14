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Cube controls GT Pro Simucube Fanatec
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商品の詳細
シムレース用ステアリング
未使用、未接続になります。
梱包からは出して保管していた為若干の汚れキズ等あるかもしれませんが美品です。
本体とケーブル、ステッカーのみです。
2019年に購入。
キューブコントロール
GTpro
未使用、未接続になります。
梱包からは出して保管していた為若干の汚れキズ等あるかもしれませんが美品です。
本体とケーブル、ステッカーのみです。
2019年に購入。
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商品の説明
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