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Cube controls GT Pro Simucube Fanatec

Qterse

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商品の詳細

シムレース用ステアリング
未使用、未接続になります。

梱包からは出して保管していた為若干の汚れキズ等あるかもしれませんが美品です。

本体とケーブル、ステッカーのみです。

2019年に購入。

キューブコントロール
GTpro

商品の説明

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