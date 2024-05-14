【週末セール】ジョイコン ドラクエ JOY-CON (L)/(R)

商品の詳細

任天堂switchのジョイコン、「ドラゴンクエストXISロトエディション」です。

外装カスタム品になります。見た目は純正品と遜色ありませんが、純正ではありませんのでご注意ください。



外装と左右のスティックは新品となりますが、他の部品、ボタンは中古品です。

シェル交換時に分解清掃しております

他のボタン操作は問題ありません。動作確認済みです。

認識されるカラーも変更しております。

その他の状態は写真でご確認ください。





何か気になる点、お値下げのご要望等お気軽にコメント下さいませm(__)m



NintendoJOY-CON(L)/(R)



color:フクスウショク

アナログスティック有

ゲームパッド形状:リモコン

ゲーム機本体種類:NintendoSwitch

伝送方式:無線

振動機能有



#任天堂

#Nintendo