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【週末セール】ジョイコン ドラクエ JOY-CON (L)/(R)
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￥2170税込
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商品の詳細
外装カスタム品になります。見た目は純正品と遜色ありませんが、純正ではありませんのでご注意ください。
外装と左右のスティックは新品となりますが、他の部品、ボタンは中古品です。
シェル交換時に分解清掃しております
他のボタン操作は問題ありません。動作確認済みです。
認識されるカラーも変更しております。
その他の状態は写真でご確認ください。
何か気になる点、お値下げのご要望等お気軽にコメント下さいませm(__)m
NintendoJOY-CON(L)/(R)
color:フクスウショク
アナログスティック有
ゲームパッド形状:リモコン
ゲーム機本体種類:NintendoSwitch
伝送方式:無線
振動機能有
#任天堂
#Nintendo
商品の説明
ドラクエ スイッチ ジョイコン joy-con www.krzysztofbialy.com
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