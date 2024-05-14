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Jterse

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商品の詳細

ご覧いただきありがとうございます。

付属品は全て揃っております。
一部未使用です。

コントローラーの動作確認済です。

外箱の一部に破れがあります。

商品の説明

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【純正品】DualSense Edge ワイヤレスコントローラー(CFI-ZCP1J)

【完品】PS5 DualSense Edge CFI-ZCP1J
【純正】 DualSense Edge ワイヤレスコントローラー CFI-ZCP1J 【PS5】

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DualSense Edge ワイヤレスコントローラー CFI-ZCP1J-

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