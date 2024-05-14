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【完品】PS5 DualSense Edge CFI-ZCP1J
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商品の詳細
付属品は全て揃っております。
一部未使用です。
コントローラーの動作確認済です。
外箱の一部に破れがあります。
商品の説明
【純正品】DualSense Edge ワイヤレスコントローラー(CFI-ZCP1J)
【純正】 DualSense Edge ワイヤレスコントローラー CFI-ZCP1J 【PS5】
DualSense Edge ワイヤレスコントローラー CFI-ZCP1J-
DualSense Edge ワイヤレスコントローラー CFI-ZCP1J-
SONY DualSense Edge Wireless Controller (CFI-ZCP1J) – WAFUU JAPAN
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