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ポケットモンスター 緑

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ポケットモンスター 緑
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商品の詳細

「ポケットモンスター緑」
定価:￥3900

#ゲーム#RPG#ゲームボーイ#Other


マップの裏に汚れあり
ソフトは未使用に近いのでとても綺麗だと思います。

写真からご確認をお願い致します。
動作確認済み

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商品の説明

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