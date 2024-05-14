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ポケットモンスター 緑
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商品の詳細
「ポケットモンスター緑」
定価:￥3900
#ゲーム#RPG#ゲームボーイ#Other
マップの裏に汚れあり
ソフトは未使用に近いのでとても綺麗だと思います。
写真からご確認をお願い致します。
動作確認済み
レトロ
昭和
ポケモン
ゲーム
ゲームボーイ
GM
Nintendo
定価:￥3900
#ゲーム#RPG#ゲームボーイ#Other
マップの裏に汚れあり
ソフトは未使用に近いのでとても綺麗だと思います。
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商品の説明
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