CutiePie BOX B ZeeNuNew MaxNat TutorYim

商品の詳細

CUTIEPIEBOXBセットになります。



新品、未開封になりますので、中身の確認はしておりません。

何かありましても、対応できませんので、ご了承下さい。



中身は3枚の写真をご覧になって下さい。





タレントジャンル（その他）...俳優

グッズ種別...その他