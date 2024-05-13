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アルセウスVSTAR UR 262/172 ポケカ

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商品の詳細

アルセウスVSTARUR262/172ポケカ

スリーブに入れて防湿庫保管しています。
※撮影のため一時的にスリーブから出しております

折れや欠け、線はないと思いますがあくまでも素人目のため完璧な状態をお求めの方はご遠慮ください。プレイ用でお願いします。

商品の説明

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