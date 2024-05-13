不知火フレア　誕生日記念2021～Wonderful Life～　直筆サイン付

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商品の詳細

ホロライブ hololive

不知火フレア 誕生日記念2021～WonderfulLife～記念グッズの全部セットです。

数量限定版なので直筆サイン入りポストカードが着きます。

購入後、ダンボールのみ開封して保存していました。中身のアイテムは全て未開封です。

届いたダンボールの伝票を剥がしてそのまま発送します。



〈セット内容〉

◇記念グッズ3種セット

・lack先生描き下ろしブック型ケース サイズ：約H153×W210mm 素材：紙

・不知火フレアモチーフデザインブックカバー＆木製しおり サイズ：約H165×W419mm 素材：合皮

・きんつばぬいぐるみ サイズ：約H15ｃｍ 素材：ソフトボア〈購入特典〉



★特典：不知火フレア直筆サイン入りlack先生描き下ろしイラストポストカード