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不知火フレア　誕生日記念2021～Wonderful Life～　直筆サイン付

Hshape

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不知火フレア　誕生日記念2021～Wonderful Life～　直筆サイン付
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商品の詳細

ホロライブ　hololive
不知火フレア　誕生日記念2021～WonderfulLife～記念グッズの全部セットです。
数量限定版なので直筆サイン入りポストカードが着きます。
購入後、ダンボールのみ開封して保存していました。中身のアイテムは全て未開封です。
届いたダンボールの伝票を剥がしてそのまま発送します。

〈セット内容〉
◇記念グッズ3種セット
・lack先生描き下ろしブック型ケース　　サイズ：約H153×W210mm　　素材：紙
・不知火フレアモチーフデザインブックカバー＆木製しおり　　サイズ：約H165×W419mm　　素材：合皮
・きんつばぬいぐるみ　　サイズ：約H15ｃｍ　　素材：ソフトボア〈購入特典〉

★特典：不知火フレア直筆サイン入りlack先生描き下ろしイラストポストカード

商品の説明

不知火フレア　誕生日記念2021～Wonderful Life～　直筆サイン付
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ホロライブ　不知火フレア　 誕生日記念ボイス2020　 直筆サイン入り ポストカード

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