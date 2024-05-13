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ランガ ドリーム☆クッション クッションカバー エスケーエイト
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商品の詳細
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エスケーエイトSK∞コトブキヤ
・馳河ランガ(スノー)
・ドリームクッションふわかる
クッションとクッションカバーのセットです。
※バラ売り不可
未開封です。
箱にダメージあります。(凹みキズ)
初期キズ・汚れ等みられる場合がございます。
細かく気になさる方は購入をお控えください。
梱包▽
まとめて水濡れ防止のみ。
箱に入れて発送致します。
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ドリームクッションドリーム☆クッション
ふわかる抱き枕クッションカバー
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エスケーエイトSK∞コトブキヤ
・馳河ランガ(スノー)
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商品の説明
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