ランガ ドリーム☆クッション クッションカバー エスケーエイト

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エスケーエイトSK∞コトブキヤ

・馳河ランガ(スノー)

・ドリームクッションふわかる

クッションとクッションカバーのセットです。

※バラ売り不可



未開封です。

箱にダメージあります。(凹みキズ)

初期キズ・汚れ等みられる場合がございます。

細かく気になさる方は購入をお控えください。



梱包▽

まとめて水濡れ防止のみ。

箱に入れて発送致します。



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ドリームクッションドリーム☆クッション

ふわかる抱き枕クッションカバー