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山下達郎 CITY POP UP CIRCUS TOWN タワレコ限定ポスター
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￥3000税込
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商品の詳細
自分用に保管していたポスターです。
新品、未開封です。
取置き出来ません。
早い者勝ちです。
【商品説明】
山下達郎
特製B2ポスター
citypopupstorecircustown
B2サイズ
大きくて存在感があります。
写真3枚目以降は額装ポスターのイメージです。
新品・未開封です。
【発送方法】
ポスター専用筒に入れて、
メルカリ便にて発送致します。
送料無料です。
【参考内容】11
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山下達郎
特製B2ポスター
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B2サイズ
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商品の説明
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