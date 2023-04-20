山下達郎　CITY POP UP CIRCUS TOWN タワレコ限定ポスター

商品の詳細

自分用に保管していたポスターです。

新品、未開封です。



取置き出来ません。

早い者勝ちです。







【商品説明】

山下達郎

特製B2ポスター



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B2サイズ

大きくて存在感があります。



写真3枚目以降は額装ポスターのイメージです。





新品・未開封です。





【発送方法】

ポスター専用筒に入れて、

メルカリ便にて発送致します。

送料無料です。







【参考内容】11

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