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山下達郎　CITY POP UP CIRCUS TOWN タワレコ限定ポスター
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山下達郎　CITY POP UP CIRCUS TOWN タワレコ限定ポスター

Dshape

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山下達郎　CITY POP UP CIRCUS TOWN タワレコ限定ポスター
山下達郎　CITY POP UP CIRCUS TOWN タワレコ限定ポスター
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商品の詳細

自分用に保管していたポスターです。
新品、未開封です。

取置き出来ません。
早い者勝ちです。



【商品説明】
山下達郎
特製B2ポスター

citypopupstorecircustown
B2サイズ
大きくて存在感があります。

写真3枚目以降は額装ポスターのイメージです。


新品・未開封です。


【発送方法】
ポスター専用筒に入れて、
メルカリ便にて発送致します。
送料無料です。



【参考内容】11
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商品の説明

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